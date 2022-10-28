Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:57, 28 октября 2022Ценности

Названа неподходящая для работы в офисе одежда

Рекрутер Люси Челленджер посоветовала не ходить на работу в офис в узких светлых джинсах

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Эксперт по этикету, основательница агентства по подбору персонала Polo & Tweed и профессиональный рекрутер Люси Челленджер назвала одежду, в которой не стоит ходить на работу в офис. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

Специалистка рассказала, что джинсы в данном случае допустимы, но в первую очередь необходимо учесть их цвет и крой.«Светлые джинсы выглядят неформально, а темные — элегантны», — сказала она и отметила, что с очень узкими джинсами надо носить длинный верх.

Кроме того, неподходящей для офиса одеждой, по мнению Челленджер, являются короткие юбки и откровенные декольте. «Не привлекайте внимание к своему телу. Привлекайте внимание к тому, что вы говорите, и вас будут помнить за ваши качества, а не за что-либо еще», — посоветовала женщина и добавила к своему списку укороченные топы, леггинсы и прозрачные рубашки.

Материалы по теме:
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

В заключение собеседница издания особенно выделила одежду в спортивном стиле и топы с большим количеством логотипов и надписей. Во втором случае не допускаются футболки с оскорбительными лозунгами, предупредила эксперт.

В сентябре редакторы портала Marie Claire совместно со стилистом бренда «Прелесть Professional» Ксенией Асановой назвали россиянкам три признака неподходящей стрижки. В первую очередь специалисты посоветовали обращать внимание на соответствие укладки форме лица. Так, девушкам с круглыми лицами следует выбирать прически средней длины с вертикальными линиями, которые помогут скрыть округлость щек. В то же время обладательницам прямоугольного лица и ярко выраженных скул больше подходят ассиметричные и многослойные стрижки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
КамАЗ под управлением военного наехал на колонну российских срочников
Российский ЦБ улучшил прогнозы по спаду экономики
Путин рассказал о традиционной российской поддержке Армении
Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников
Украина заминировала границу с Белоруссией
МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада
Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР
Боевую эффективность Ка-52М повысят
Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении
ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.