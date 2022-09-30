Россиянкам назвали три признака неподходящей стрижки

Marie Claire: стрижка должна соответствовать форме лица и стилю человека

Редакторы портала Marie Claire совместно со стилистом бренда «Прелесть Professional» Ксенией Асановой назвали россиянкам три признака неподходящей стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперты посоветовали обращать внимание на соответствие укладки форме лица. Так, девушкам с круглыми лицами следует выбирать прически средней длины с вертикальными линиями, которые помогут скрыть округлость щек. В то же время обладательницам прямоугольного лица и ярко выраженных скул больше подходят ассиметричные и многослойные стрижки.

Также необходимо учитывать структуру волос и состояние кожи головы, отметили специалисты. Например, при жирной коже и коротких волосах не получится объемная укладка, а вьющимся прядям потребуются стайлинговые средства и подойдет стрижка каскад. В завершение авторы материала добавили, что стрижка не должна контрастировать со стилем.

Ранее модные редакторы совместно со стилистом студии PMP Beauty назвали четыре немодные челки. В первую очередь в список антитрендов попала прямая густая челка. Помимо прочего, свою актуальность потеряли редкая рваная челка и микрочелка.