Названы четыре немодные челки

Grazia: прямая густая челка визуально делает подбородок шире

Редакторы журнала Grazia совместно со стилистом студии PMP Beauty назвали четыре немодные челки. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь в список антитрендов попала прямая густая челка, поскольку она визуально делает подбородок шире, а черты лица — крупными и грубыми. Данный эффект создается за счет ровного среза, поясняют эксперты.

Помимо прочего, свою актуальность потеряли редкая рваная челка и микрочелка. В первом случае с упомянутым элементом стрижки густые волосы кажутся истонченными, а во втором — подходит только обладательницам овального лица. У других девушек микрочелка подчеркнет недостатки внешности, утверждают специалисты.

В заключение авторы материала также включили в перечень антитрендов челки, выкрашенные в яркие цвета.

В августе российский стилист Анна Варшавская перечислила типы окрашивания волос, визуально омолаживающие лицо. Специалист призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков.