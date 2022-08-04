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Российский стилист назвала визуально омолаживающее лицо окрашивание волос

Стилист Анна Варшавская: естественные оттенки визуально омолаживают лицо

Фото: Nikola Topić / Unsplash

Российский стилист по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Комментарий эксперта приводит модный журнал Grazia.

Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

В то же время парикмахер посоветовала женщинам обратить внимание на естественные оттенки. В частности, в список окрашиваний с омолаживающим эффектом попала вся цветовая палитра темно-каштанового и натурального блонда. Варшавская отметила, что названные тона смягчают линии лица и скрывают недостатки. Кроме того, стилистка уточнила, что блондинистые и светлые цвета помогут замаскировать седину.

В завершение специалистка также порекомендовала попробовать балаяж. По ее мнению, упомянутая техника окрашивания создаст впечатление выгоревших на солнце волос и в целом придаст образу свежести.

В июне Анна Варшавская назвала россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Эксперт заявила, что чем женщина становится старше, тем короче должна быть длина ее волос. «Длинные прически не всегда сочетаются с деловым стилем, а средняя и короткая длина как раз создают эффект антиэйдж», — отметила парикмахер.

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Мария Винар
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