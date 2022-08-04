Российский стилист назвала визуально омолаживающее лицо окрашивание волос

Стилист Анна Варшавская: естественные оттенки визуально омолаживают лицо

Российский стилист по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Комментарий эксперта приводит модный журнал Grazia.

Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

В то же время парикмахер посоветовала женщинам обратить внимание на естественные оттенки. В частности, в список окрашиваний с омолаживающим эффектом попала вся цветовая палитра темно-каштанового и натурального блонда. Варшавская отметила, что названные тона смягчают линии лица и скрывают недостатки. Кроме того, стилистка уточнила, что блондинистые и светлые цвета помогут замаскировать седину.

В завершение специалистка также порекомендовала попробовать балаяж. По ее мнению, упомянутая техника окрашивания создаст впечатление выгоревших на солнце волос и в целом придаст образу свежести.

В июне Анна Варшавская назвала россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Эксперт заявила, что чем женщина становится старше, тем короче должна быть длина ее волос. «Длинные прически не всегда сочетаются с деловым стилем, а средняя и короткая длина как раз создают эффект антиэйдж», — отметила парикмахер.