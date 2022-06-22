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Россиянкам перечислили визуально омолаживающие лицо стрижки

Grazia: стилистка Анна Варшавская заявила, что стрижка пикси визуально омолаживает лицо

Фото: @nicole_peterson_lifestyle

Стилистка по волосам студии PMP Beauty Анна Варшавская перечислила россиянкам визуально омолаживающие лицо стрижки. Ее комментарии приводит модный журнал Grazia.

Парикмахер заявила, что чем женщина становится старше, тем короче должна быть длина ее волос. «Длинные прически не всегда сочетаются с деловым стилем, а средняя и короткая длина как раз создают эффект антиэйдж», — рассказала Варшавская.

Так, в список визуально омолаживающих причесок попали пикси, укороченный боб, каскад и рваное каре. Варшавская особо выделила стрижку биркин с небрежными локонами и прямыми концами, названную в честь англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин. «Залог успеха стрижки антиэйдж — легкая небрежность. Поэтому, если хотите добиться омолаживающего эффекта, вам подойдет любая стрижка с рваными концами», — уточнила специалистка.

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Помимо этого, по словам стилистки, стрижка должна соответствовать форме лица, которую разделяют на шесть типов: овал, квадрат, круг, прямоугольник, ромб и сердце. «Чтобы определить свою, сделайте высокий тугой хвост и оцените перед зеркалом, как соотносятся ваши черты лица (особое внимание уделите лбу, скулам и челюсти)», — заключила эксперт.

Раннее парикмахер и международный стилист бренда Sebastian Professional Энтони Коул назвал модную прическу на лето 2022 года. Речь идет о стрижке боб-Боттичелли — современной вариации классического боба, в которой волосы уложены не прямыми прядями, а волной. «Данный тренд вдохновлен образами героинь картин итальянского живописца Сандро Боттичелли», — рассказал Коул и отметил, что упомянутая прическа является универсальной и подходит обладательницам как коротких, так и длинных волос.

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Мария Винар
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