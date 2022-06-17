Парикмахер назвал модную стрижку на лето 2022 года

Bustle: парикмахер Коул назвал боб-Боттичелли модной прической на лето 2022 года

Парикмахер и международный стилист бренда Sebastian Professional Энтони Коул назвал модную прическу на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Речь идет о стрижке боб-Боттичелли — современной вариации классического боба, в которой волосы уложены не прямыми прядями, а волной. «Данный тренд вдохновлен образами героинь картин итальянского живописца Сандро Боттичелли», — рассказал Коул и отметил, что упомянутая прическа подчеркивает естественную текстуру волос.

Помимо этого, специалист объяснил, что боб-Боттичелли универсален и подходит обладательницам как коротких, так и длинных волос. Отмечается, что некоторые знаменитости уже появлялись на публике с упомянутой стрижкой. В качестве примера Коул привел модель Беллу Хадид и актрису Керри Вашингтон.

В заключение эксперт пояснил, что данная прическа легко поддается укладке. Для этого, в первую очередь, Коул посоветовал нанести на пряди термозащитное средство, чтобы защитить их от повреждений и придать им объем. Затем он предложил заплести волосы в две-три косы и провести несколько раз над ними феном на средней мощности. После того, как косы остынут, необходимо распустить их и расчесать полученные локоны пальцами.

В мае американские стилисты Сэм Макнайт и Дайон Смит дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом. Так, первым делом специалисты порекомендовали заплетать их в косы и всегда надевать специальную шапочку перед плаванием в бассейне или в море. Также они порекомендовали после мытья головы обязательно наносить на волосы несмываемый кондиционер и термозащитное средство.