Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом

Popsugar: стилисты советуют летом заплетать кудри в косы и убирать их под платок

Фото: Tim Mossholder / Pexels

Американские стилисты Сэм Макнайт и Дайон Смит дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

По информации издания, в жаркий сезон кудрявые локоны становятся сильно чувствительными к влажному и сухому воздуху. По этой причине обладательницы данного типа волос сталкиваются с ломкостью и выпадением прядей. «На молекулярном уровне сухой воздух разрушает кутикулу и вытягивает из нее влагу. Кроме того, ультрафиолетовые лучи также влияют на состояние волос, обесцвечивая и увеличивая их жирность», — рассказал Макнайт.

Парикмахер Дайон Смит, в свою очередь, рассказал читателям о том, как защитить вьющиеся волосы в летнюю жару. Первым делом специалист порекомендовал заплетать их в косы. «Они помогут свести к минимуму пушистость», — подчеркнул он. Кроме того, стилист посоветовал убирать кудри под шляпу или платок на улице, а после мытья головы обязательно наносить на волосы несмываемый кондиционер и термозащитное средство.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Вдобавок стилист отметил, что регулярное использование масел и разглаживающих кремов также положительно влияет на уровень увлажненности кудрявых волос в жаркий период. При этом в составах не должны присутствовать парабены и силиконы, уточнил мужчина. «В большинстве продуктов используются силиконы, но большинство из них имеют высокую молекулярную массу и могут утяжелять волосы. Это означает, что локоны будут быстрее загрязняться и заставят вас чаще мыть и укладывать их, что приведет к большему повреждению волос», — объяснил парикмахер.

В завершение специалисты посоветовали всегда надевать специальную шапочку перед плаванием, чтобы уберечь пряди от соли и хлорки в бассейне. «Плюс ко всему, используйте шампунь и кондиционер после плавания, чтобы удалить все химические вещества с ваших волос и свести к минимуму вероятность их повреждения», — предупредили они.

Ранее в мае стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон раскрыл пользу яблочного уксуса для красоты волос. По его словам, продукт препятствует вымыванию пигментов, а также способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о договоренности с ВСУ в районе «Азовстали»
Китай решил отменить тотальный локдаун в Шанхае из-за экономических проблем
Названы самые популярные направления круизов в России
Эстония призвала западных лидеров перестать звонить Путину
Российский врач назвал неочевидную причину ожирения
В России ответили на слухи об отправке боевой техники к финской границе
Раскрыта новая схема мошенничества с покупкой валюты россиянами
Чимаев обратился к Усману
Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд
Премьер Венгрии заявил о провальных санкциях Запада против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.