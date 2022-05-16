Стилисты дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом

Popsugar: стилисты советуют летом заплетать кудри в косы и убирать их под платок

Американские стилисты Сэм Макнайт и Дайон Смит дали советы по уходу за кудрявыми волосами летом. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

По информации издания, в жаркий сезон кудрявые локоны становятся сильно чувствительными к влажному и сухому воздуху. По этой причине обладательницы данного типа волос сталкиваются с ломкостью и выпадением прядей. «На молекулярном уровне сухой воздух разрушает кутикулу и вытягивает из нее влагу. Кроме того, ультрафиолетовые лучи также влияют на состояние волос, обесцвечивая и увеличивая их жирность», — рассказал Макнайт.

Парикмахер Дайон Смит, в свою очередь, рассказал читателям о том, как защитить вьющиеся волосы в летнюю жару. Первым делом специалист порекомендовал заплетать их в косы. «Они помогут свести к минимуму пушистость», — подчеркнул он. Кроме того, стилист посоветовал убирать кудри под шляпу или платок на улице, а после мытья головы обязательно наносить на волосы несмываемый кондиционер и термозащитное средство.

Вдобавок стилист отметил, что регулярное использование масел и разглаживающих кремов также положительно влияет на уровень увлажненности кудрявых волос в жаркий период. При этом в составах не должны присутствовать парабены и силиконы, уточнил мужчина. «В большинстве продуктов используются силиконы, но большинство из них имеют высокую молекулярную массу и могут утяжелять волосы. Это означает, что локоны будут быстрее загрязняться и заставят вас чаще мыть и укладывать их, что приведет к большему повреждению волос», — объяснил парикмахер.

В завершение специалисты посоветовали всегда надевать специальную шапочку перед плаванием, чтобы уберечь пряди от соли и хлорки в бассейне. «Плюс ко всему, используйте шампунь и кондиционер после плавания, чтобы удалить все химические вещества с ваших волос и свести к минимуму вероятность их повреждения», — предупредили они.

Ранее в мае стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон раскрыл пользу яблочного уксуса для красоты волос. По его словам, продукт препятствует вымыванию пигментов, а также способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость.