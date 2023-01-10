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15:42, 10 января 2023Ценности

Раскрыт простой способ избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Блогер TikTok glorified: избавить стиральную машину от неприятного запаха поможет уксус

Фото: PlanetCare / Unsplash

Блогерша с никнеймом @glorified раскрыла простой способ избавиться от неприятного запаха в стиральной машине. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 228 тысяч подписчиков.

По словам юзерши, справиться с указанной проблемой помогут уксус и пищевая сода. Так, последнюю следует развести в четверти стакана воды и влить в отсек для моющего средства. В то же время два стакана уксуса необходимо вылить в барабан и запустить устройство в обычном режиме с использованием горячей воды.

«Если после все еще остается неприятный запах, возьмите равные части уксуса и воды и протрите стиральную машину изнутри. Обязательно используйте для этого раствора шероховатую сторону губки. И всегда оставляйте дверцу открытой, пока барабан не высохнет», — призвала инфлюэнсерша.

В ноябре 2022 года блогерша greekcookingeveryday раскрыла простой способ очистить стиральную машину от накипи.

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Алина Гостева
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