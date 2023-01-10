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16:34, 10 января 2023Культура

Мать Смольянинова высказалась о готовности сына воевать против России

Мать Артура Смольянинова опровергла желание актера воевать против России
Артур Смольянинов

Артур Смольянинов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мать актера Артура Смольянинова Мария Смольянинова высказалась о готовности сына воевать против России. Своим мнением она поделилась в беседе с KP.RU.

Смольянинова опровергла желание артиста идти воевать за Украину: «Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину».

Женщина отметила, что журналист, взявший у артиста интервью, старался провоцировать его и вел себя непрофессионально.

«Если человек слушал полностью все интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — рассказала мать актера.

Смольянинова добавила, что разговаривала с сыном после публикации его интервью, а также подчеркнула, что актер не был доволен выпущенной статьей: «Его (интервью — прим. «Ленты.ру») надо редактировать потом, надо отслеживать каждую фразу. А здесь человек провоцирует и как есть выпускает».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера Артура Смольянинова.

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Анастасия Астахова
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