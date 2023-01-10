Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 10 января 2023Мир

Британские мошенники нажились на благотворительной программе для украинцев

Independent: в Британии мошенники нажились на благотворительной программе для украинцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Великобритании мошенники нажились на благотворительной программе для украинцев, передает The Independent.

Программа «Дома для Украины» помогает мигрантам найти британских граждан, которые могут стать спонсорами для оформления гуманитарной визы. Группа реагирования программы выявила много недобросовестных спонсоров с поддельными данными, которые не предоставляли помощь беженцам и обманом получали от них денежные переводы.

В ходе проверки спонсоров группа отправилась по указанному адресу, где предполагалось разместить беженцев, однако фактически на фальшивом адресе располагалась шашлычная. Помимо этого, в заявках потенциальные спонсоры назывались чужими именами, в том числе Микки-Маусом, а также именем президента России Владимира Путина.

Отмечается, что некоторые беженцы отдали мошенникам десятки тысяч фунтов стерлингов. «Одна семья заплатила 55 тысяч фунтов стерлингов человеку в Великобритании, который обещал им визу и дом. То же самое произошло с их двоюродным братом. Другой человек заплатил две тысячи фунтов стерлингов за визу, а по прибытии с него потребовали одну тысячу фунтов стерлингов. Нам пришлось вмешаться и остановить это», — сказал один из сотрудников местных органов власти.

Ранее стало известно, что все больше украинских беженцев становятся бездомными в Великобритании. Уточняется, что некоторые мигранты сталкиваются с конфликтами со своими «спонсорами» из-за роста цен и культурных различий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты обязанности раскритикованного Кадыровым генерала на новой должности
Актрису Елену Проклову госпитализировали в Москве
Назван лучший паспорт для путешествий в 2023 году
Назван неожиданный способ очистить духовку от грязи
В России вчетверо снизили наценки на хлеб и сахар
Четверо российских подростков украли антисептик, выпили его и отравились
Стало известно о тайном плане свержения папы Франциска
В НАТО заявили об истощении военных запасов
«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada
Пашинян не исключил замену российских миротворцев контингентом Совбеза ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.