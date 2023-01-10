Британские мошенники нажились на благотворительной программе для украинцев

Independent: в Британии мошенники нажились на благотворительной программе для украинцев

В Великобритании мошенники нажились на благотворительной программе для украинцев, передает The Independent.

Программа «Дома для Украины» помогает мигрантам найти британских граждан, которые могут стать спонсорами для оформления гуманитарной визы. Группа реагирования программы выявила много недобросовестных спонсоров с поддельными данными, которые не предоставляли помощь беженцам и обманом получали от них денежные переводы.

В ходе проверки спонсоров группа отправилась по указанному адресу, где предполагалось разместить беженцев, однако фактически на фальшивом адресе располагалась шашлычная. Помимо этого, в заявках потенциальные спонсоры назывались чужими именами, в том числе Микки-Маусом, а также именем президента России Владимира Путина.

Отмечается, что некоторые беженцы отдали мошенникам десятки тысяч фунтов стерлингов. «Одна семья заплатила 55 тысяч фунтов стерлингов человеку в Великобритании, который обещал им визу и дом. То же самое произошло с их двоюродным братом. Другой человек заплатил две тысячи фунтов стерлингов за визу, а по прибытии с него потребовали одну тысячу фунтов стерлингов. Нам пришлось вмешаться и остановить это», — сказал один из сотрудников местных органов власти.

Ранее стало известно, что все больше украинских беженцев становятся бездомными в Великобритании. Уточняется, что некоторые мигранты сталкиваются с конфликтами со своими «спонсорами» из-за роста цен и культурных различий.