Россиянам подсказали способ вернуться в форму после праздников с помощью музыки

Врач Дианова посоветовала напоминать себе о приемах пищи будильником с приятной мелодией

Напоминать себе о приемах пищи можно будильником с приятной мелодией, посоветовала россиянам врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Необычный способ вернуться в форму после праздников с помощью музыки она подсказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она предупредила, что для избавления от набранного за новогодние выходные веса не надо садиться на диету. «Если вы хотите оздоровиться, снизить вес, то стоит обратить внимание на принципы правильного питания. Надо наладить режим. Сейчас минимальным стандартом являются четыре приема пищи — это завтрак, обед, ужин и полдник или второй завтрак», — сказала она, уточнив, что второй завтрак нужен, когда интервалы между приемами пищи слишком большие.

Дианова рекомендовала поставить в телефоне напоминания о приемах пищи раз в три-четыре часа с музыкой, которая отличается от музыки будильника. «Эта мелодия вызывает приятные ощущения, связанные с едой. Мелодия должна приучить вас к определенному режиму. Научитесь себя вовремя кормить — это первый и самый важный шаг», — объяснила она. Вторым важным шагом Дианова назвала так называемый принцип тарелки, согласно которому в каждом основном приеме пищи половину тарелки должны составлять фрукты и овощи.

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