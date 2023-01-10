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20:26, 10 января 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство 17-летнего подростка в 1998 году

В Татарстане 43-летнего россиянина осудят за убийство 17-летнего подростка летом 1998 года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Татарстане 43-летний житель Нижнекамска предстанет перед судом за убийство 17-летнего подростка, совершенное почти 25-лет назад, и незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 1998 года товарищ фигуранта попросил его сходить вместе с ним на встречу с группой парней, с которыми у него были плохие отношения. Молодой человек согласился и взял с собой огнестрельное оружие. Во время общения между двумя группами возник конфликт, во время которого обвиняемый застрелил одного из оппонентов, после чего скрылся с места преступления.

Его объявили в розыск, однако другие участники разборок рассказали, что преступление совершил другой мужчина, который в это время уже скончался. После этого обвинения с предполагаемого убийцы были сняты.

Однако в 2022 году следователи получили свидетельские показания, подтвердившие, что из оружия стрелял именно фигурант.

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Елизавета Новикова
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