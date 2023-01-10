Российские угольные компании столкнулись с проблемами при поставках за рубеж

Из-за падения цен на уголь российские компании столкнулись с проблемами при экспорте

Поставки российского энергетического угля в азиатские страны через западные порты становятся все менее рентабельными из-за падения цен на него. О таких проблемах со ссылкой на оценку Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка пишет «Коммерсантъ».

Угледобывающие компании небольшого и среднего размера столкнулись с необходимостью продажи своего товара крупным добытчикам и трейдерам, чтобы они занимались формированием экспортных партий. Те, в первую очередь, идут в Китай и Индию, поскольку европейский рынок для российских поставщиков закрыт с августа из-за эмбарго.

Причиной, которая заставляет производителей отправлять часть продукции в западные порты, остается ограниченная пропускная способность на восточном направлении. В то же время из-за большего логистического плеча (везти уголь из портов Дальнего Востока гораздо ближе) в декабре цены с погрузкой в Тамани опустились до 130 долларов за тонну. Таким образом, рентабельным становятся только поставки крупнейшими балкерными судами типа Capesize.

В случае нового снижения цен и этот вариант окажется недоступен для российских компаний. В октябре прошлого года гендиректор крупнейшей угольной компании СУЭК Максим Басов указывал, что такая ситуация заставит резко сокращать добычу.

По мнению Сергея Гришунина из НРА, в ближайшие месяцы ожидать роста цен на мировом рынке угля сложно. Теплая зима в Европе скорее способствует обратной тенденции. В ЦЭП также отметили влияние снижения цен на газ и рост поставок угля в Индию из Мозамбика, в совокупности эти факторы давят на стоимость топлива.

Ранее индийское отраслевое агентство Coalmint подсчитало, что в 2022 году поставки российского угля в Индию выросли с с 2,35 миллиона тонн до 8,43 миллиона. Это около пяти процентов общего индийского импорта, лидирующие позиции на рынке занимает Индонезия (107,5 миллиона тонн).