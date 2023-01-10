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18:16, 10 января 2023Культура

Умерла сценаристка фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Наталья Рязанцева

Сценаристка Наталья Рязанцева скончалась в 84 года

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Умерла советская и российская сценаристка, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) Наталья Рязанцева. Об этом ее коллега Елизавета Симбирская сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Она любимый мастер, одна из любимых сценаристок (она бы сказала "сценаристов"), интересная собеседница, интригующая, умная, терпеливая к глупостям студентов и режиссеров, не теряющая интереса ни к чему и ни к кому женщина. Я, да и очень многие, любили ее, ее тексты, ее истории и возможность выпить с ней рюмочку водочки или коньячку. В общем-то, она как вторая мама. Я рада, что она столько прожила и столькому стала свидетельницей. Не это ли счастье для того, кто пишет истории», — написала Симбирская.

Сценаристка скончалась в 84 года. Причина ее смерти не уточняется.

Наталья Рязанцева родилась 27 октября 1938 года в Москве. В 1966 году дебютировала в качестве сценаристки в фильме Ларисы Шепитько «Крылья», а несколькими годами позднее приняла участие в создании фильма Киры Муратовой «Долгие проводы». Также Рязанцева выступала сценаристкой нескольких фильмов кинорежиссера и ее бывшего супруга Ильи Авербаха: «Личная жизнь Кузяева Валентина», «Чужие письма» и «Голос». В 1987 году она получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

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Марина Погосян
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Умерла сценаристка фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Наталья Рязанцева
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