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12:51, 10 января 2023Россия

Шойгу назвал ядерный щит главным гарантом суверенитета России

Министр обороны России Шойгу назвал ядерный щит главным гарантом суверенитета страны

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ядерный щит России является главным гарантом суверенитета страны. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ядерная триада России будет развиваться и дальше.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин оценил уровень вооружений в составе ядерной триады. По его словам, уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91 процент.

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Марк Леонов
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