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09:53, 10 января 2023Среда обитания

В Москве станет больше жилья в небоскребах

«Метриум»: число небоскребов на рынке новостроек Москвы увеличится в 2023 году

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2023 году на московском рынке новостроек увеличится число небоскребов. О том, что в столице станет больше нового жилья в зданиях выше 100 метров, эксперты компании «Метриум» рассказали «Известиям».

По итогам 2022 года площадь строящихся в Москве небоскребов выросла на 18 процентов. Согласно прогнозам, в наступившем году тренд на строительство таких зданий будет развиваться. С помощью повышения этажности застройщики усиливают коммерческую эффективность проекта без ущерба для площади и качества квартир. При этом высотные здания пользуются спросом благодаря видовым квартирам, развитой собственной инфраструктуре и просторным прилегающим территориям.

Директор по развитию «Метриума» Наталья Сазонова отметила, что прогнозы по развитию рынка новостроек в 2023 году позитивные. «Растущий объем предложения восстановит баланс между интересами покупателей и продавцов новостроек, что поможет обуздать цены. Государственная поддержка гарантирует определенный уровень спроса, который не допустит кризис на рынке», — заключила эксперт.

В декабре сообщалось, что в Москве вырос объем предложения премиальных и элитных небоскребов. С 2017 по 2022 год количество такого жилья на столичном рынке новостроек увеличилось в полтора раза. В конце 2022-го было реализовано 12 небоскребов премиум и элитного класса.

Александра Качан
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