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15:27, 10 января 2023Силовые структуры

Подполковник МВД России по Москве погиб из-за несчастного случая

В Кабардино-Балкарии подполковник МВД России по Москве Ципинов погиб, упав в реку

Фото: Telegram-канал Mash Gor

В Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая погиб 50-летний подполковник МВД России по Москве Хабас Ципинов. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ципинов гостил у родственников в Баксанском районе, где, подойдя к реке, оступился и упал в воду. Спасти полицейского не удалось, его тело подняли спасатели.

Погибший был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У него остались жена и трое детей.

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Илона Палей
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