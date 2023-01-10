Подполковник МВД России по Москве погиб из-за несчастного случая

В Кабардино-Балкарии подполковник МВД России по Москве Ципинов погиб, упав в реку

В Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая погиб 50-летний подполковник МВД России по Москве Хабас Ципинов. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Ципинов гостил у родственников в Баксанском районе, где, подойдя к реке, оступился и упал в воду. Спасти полицейского не удалось, его тело подняли спасатели.

Погибший был начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У него остались жена и трое детей.