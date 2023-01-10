Росгвардеец спас мужчину от напавшего на него с ножом водителя

В Самаре росгвардеец спас жизнь мужчине, которого пытался зарезать попавший в ДТП водитель

В Самаре сотрудник ОМОН «Смерч» (на транспорте) управления Росгвардии по Самарской области Денис Д. спас жизнь мужчине, на которого напал водитель с ножом. Об этом во вторник, 10 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, на Заводском шоссе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП между водителями произошел конфликт. Тогда один из них достал нож и нанес оппоненту несколько ударов. Росгвардеец заметил происходящее, обезоружил нападавшего и оказал первую помощь раненому.

Отмечается, что мужчина потерял много крови и стал терять сознание. Росгвардеец вызвал скорую помощь и правоохранителей. Врачи сообщили, что сейчас потерпевшему ничего не угрожает, в том числе благодаря помощи Дениса Д.

Известно, что водителя с ножом задержали.