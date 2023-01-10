Мужчину осудили на шесть лет за избиение до смерти россиянина 24 года назад

Под Томском осудили на шесть лет иностранца, забившего до смерти мужчину в 1998 году

В Томской области суд приговорил к шести годам лишения свободы 42-летнего гражданина одной из бывших союзных республик за убийство мужчины 24 года назад. Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы»), пунктам «д,ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в марте 1998 года в Томске несовершеннолетний фигурант со знакомыми напали на потерпевшего для решения конфликтной ситуации, избили его, связали и затащили в подвал организации, где работали. Там они несколько часов били оппонента руками и ногами по телу, нанеся смертельные травмы.

Затем подсудимый сбежал из России в иностранное государство и был объявлен в розыск. Четырех его подельников осудили в 2001 году.