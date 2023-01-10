США выделят деньги на борьбу с утечками оружия на Украине

США выделят деньги на борьбу с незаконным оборотом оружия на Украине

Госдепартамент США планирует реализовать двухгодичную программу по борьбе с утечками оружия на Украине. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующими документами Бюро по международной безопасности и нераспространению, которое объявило грант общей стоимостью более 3,9 миллиона долларов на противодействие незаконному обороту оружия в странах Восточной Европы.

Грант выделило Управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США при Бюро по международной безопасности и нераспространению (ISN/ECC). Главной целью ISN/ECC называют укрепление национальной безопасности США.

ISN/ECC ищет предложения (...) для оказания помощи в создании независимых возможностей для регулирования поставок оружия массового уничтожения и связанных с ним предметов, обычных вооружений и связанных предметов двойного назначения документация гранта

В Госдепе уточнили, что грант будет реализован в рамках ранее принятой в США программы контроля экспорта и безопасности границ (ЭКБГ). ЭКБГ, как сообщается, стремится внедрить данный проект посредством «обучения и наращивания потенциала региональных партнеров».

Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и органов пограничного контроля на Украине и в соседних с ней государствах для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота некоторых современных видов обычного оружия документация гранта

На реализацию проекта в США сейчас готовы выделить 3 950 617 долларов. Но в документе уточнили, что в дальнейшем сумма может быть увеличена. Так, от получателей гранта требуют составлять предложения с учетом масштабируемости проекта.

В документах указано, что контроль за незаконным оборотом оружия планируют усилить за счет образовательных программ и тренингов для сотрудников правоохранительных органов в целевых регионах, в частности, на Украине.

«Предложения должны быть сосредоточены на практическом обучении, связанном с обнаружением, пресечением, расследованием и анализом после конфискации оружия и/или его незаконного оборота. Предложения могут охватывать эти темы вместе или в виде отдельных модулей», — говорится в тексте.

Основным местом реализации программы станет Украина, однако, как сообщают авторы документа, в дальнейшем проект может быть распространен и на другие страны.

«Основной региональный фокус этих усилий — Украина, а также региональные партнеры в Центральной и Восточной Европе и на Балканах, но возможно, что усилия могут распространиться на Кавказ, Центральную Азию или другие регионы», — заявили в Госдепе.

Особое внимание уделяется тому, что проект должен соответствовать основным целям ISN/ECC, а именно — защите от угроз со стороны России и Китая.

Ранее «Лента.ру» выяснила, как работают теневые оружейные схемы на Украине и почему западные страны решили всерьез с ними разобраться.