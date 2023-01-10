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11:08, 10 января 2023Россия

Пьяная россиянка устроила стрим с плачущим ребенком на руках

СК Омской области возбудил уголовное дело после видео с издевательством над младенцем

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Управление Следственного комитета (СК) по Омской области возбудило уголовное дело против местной жительницы после издевательств над младенцем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внимание правоохранителей привлек ролик, размещенный в соцсетях, на котором пьяная россиянка ночью под громкую музыку курила с младенцем на руках. По данным следователей, с 2021 года многодетная семья, в которой воспитываются трое малолетних детей, 2016, 2018 и 2022 года рождения, состояла на профилактическом учете в надзорных органах как неблагополучная.

Уточняется, что мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В декабре 2022 года семью с профилактического учета сняли.

«Таким образом, по мнению следственных органов, в действиях родителей, а также работников организации, оказывающей социальные услуги, и органов, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним, содержатся признаки преступления», — говорится в заявлении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в многодетной семье»).

Как уточняют «Вести», подозреваемая — девушка-блогер. Во время стрима она рассказывала, что ребенок нуждается в операции. Ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним, утверждают журналисты.

Один из видеороликов, на котором женщина ведет прямой эфир на фоне детского плача, опубликован в группе «Омск Live» во «ВКонтакте».

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Евгения Куликова
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