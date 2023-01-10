Пьяная россиянка устроила стрим с плачущим ребенком на руках

СК Омской области возбудил уголовное дело после видео с издевательством над младенцем

Управление Следственного комитета (СК) по Омской области возбудило уголовное дело против местной жительницы после издевательств над младенцем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внимание правоохранителей привлек ролик, размещенный в соцсетях, на котором пьяная россиянка ночью под громкую музыку курила с младенцем на руках. По данным следователей, с 2021 года многодетная семья, в которой воспитываются трое малолетних детей, 2016, 2018 и 2022 года рождения, состояла на профилактическом учете в надзорных органах как неблагополучная.

Уточняется, что мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В декабре 2022 года семью с профилактического учета сняли.

«Таким образом, по мнению следственных органов, в действиях родителей, а также работников организации, оказывающей социальные услуги, и органов, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним, содержатся признаки преступления», — говорится в заявлении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в многодетной семье»).

Как уточняют «Вести», подозреваемая — девушка-блогер. Во время стрима она рассказывала, что ребенок нуждается в операции. Ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним, утверждают журналисты.

Один из видеороликов, на котором женщина ведет прямой эфир на фоне детского плача, опубликован в группе «Омск Live» во «ВКонтакте».