Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченских бойцов

Глава Чечни Кадыров заявил, что более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в СВО

Участие в российской специальной военной операции на Украине приняли свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Число принявших участие в СВО назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент более девяти тысяч военнослужащих находятся на передовой. «Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу», — отметил Кадыров.

Глава региона подчеркнул, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на особом контроле. «Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений. Это позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы», — заявил он.

Ранее Кадыров сообщил, что в зону спецоперации направились 300 бойцов ОМОН «Ахмат-1».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

