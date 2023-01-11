Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:29, 11 января 2023Россия

Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченских бойцов

Глава Чечни Кадыров заявил, что более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в СВО

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Участие в российской специальной военной операции на Украине приняли свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Число принявших участие в СВО назвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент более девяти тысяч военнослужащих находятся на передовой. «Каждый из них обеспечен всем необходимым обмундированием, вооружением, что позволяет им эффективно нести службу», — отметил Кадыров.

Глава региона подчеркнул, что вопрос обеспечения чеченских бойцов стоит у него на особом контроле. «Я лично держу связь с командирами чеченских спецподразделений. Это позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы», — заявил он.

Ранее Кадыров сообщил, что в зону спецоперации направились 300 бойцов ОМОН «Ахмат-1».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара
Умер последний король Греции
Испания заявила о блокировке Швейцарией отправки некоторой военной помощи Киеву
Chevron направила в США первую партию нефти из Венесуэлы
Белла Хадид показала тело в бикини на пляже
«Вагнер» взял под контроль соляные шахты Соледара
Мошенник попытался купить кофемашину в семь раз дешевле и попался
Макрон отреагировал на критику Зидана со стороны Федерации футбола Франции
Открыты самые близкие друг к другу сверхмассивные черные дыры
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.