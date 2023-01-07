Кадыров сообщил об отправке 300 спецназовцев «Ахмат-1» в зону СВО

Рамзан Кадыров заявил, что в зону спецоперации направились 300 бойцов ОМОН «Ахмат-1»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону спецоперации направились 300 бойцов подразделения ОМОН «Ахмат-1». Об этом он написал в Telegram.

«Каждый из них переполнен желанием искоренить проклятое явление, именуемое сатанизмом. Нет никаких сомнений, что от рук в том числе и наших бойцов приверженцы бесчеловечной идеологии встретят свой конец», — отметил Кадыров.

Он добавил, что спецназовцы отправились в зону СВО из Грозного. Их провожали председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер чеченского правительства Абузайд Висмурадов и начальник чеченского управления ФСВНГ России Шарип Делимханов.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что сведения о гибели чеченских командиров в зоне спецоперации — небылицы, которые распускают злые языки.