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15:51, 7 января 2023Россия

Кадыров назвал небылицами сведения о гибели чеченских командиров

Глава Чечни Кадыров опроверг сведения о гибели чеченских командиров, назвав их небылицами

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сведения о гибели чеченских командиров в зоне спецоперации — небылицы, которые распускают злые языки, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Он сообщил, что в последние дни раскачиваются новости о гибели чеченских командиров, что не соответствует действительности. «Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу», — написал Кадыров.

За слухами, по его мнению, стоят злые языки в европейских странах, придумывающие эти сведения, «сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений».

В декабре Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в Соледаре, и показал кадры зачистки города бойцами одного из подразделений «Ахмата».

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