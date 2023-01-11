МТС изучила предпочтения москвичей и гостей столицы в новогодние каникулы

МТС узнала, чем интересовались жители и гости Московского региона в новогодние праздники

МТС проанализировала активность абонентов в Московском регионе в период с 1 по 8 января 2023 года. Как показало исследование, москвичи принимали гостей, смотрели много сериалов, искали любовь, дарили смартфоны и гуляли по городу.

В новогодние праздники в сети МТС в Московском регионе зарегистрировано более восьмисот тысяч гостей из других регионов России и из-за рубежа. Это в полтора раза больше, чем два года назад, когда поездки были значительно ограничены из-за пандемии, но на 6,5 процента ниже, чем в 2022 году. 85 процентов гостей Москвы приехали в столицу из России, 15 процентов — из зарубежных стран. Больше всего гостей из стран дальнего зарубежья приехало из Нидерландов, США, Великобритании, Австрии и Германии. Из ближнего — из Казахстана, Беларуси, Украины, Таджикистана и Армении. Из российских регионов чаще всего приезжали жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани, Ростова-на-Дону, Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы, Твери и Казани.

Еще больше абонентов — около 900 тысяч — уехали на праздники из Москвы. Это примерно столько же, как и год назад. Из них традиционно подавляющее большинство — три четверти — в Московскую область, остальные — в другие регионы России и за рубеж.

Спрос на интернет-сервисы по сравнению с прошлым годом повысился: объем передачи мобильных данных вырос на 17 процентов.

Самым популярным местом новогодних гуляний стала ВДНХ, которой уступили в этом году традиционные Театральная и Красная площади и Васильевский спуск. Здесь в праздники регистрировалось в среднем в полтора раза больше абонентов, чем в обычные выходные зимние дни.

Впервые за несколько последних лет в топ-5 посещаемых в зимние праздники мест вошли большие торговые центры Центральный Детский Магазин и Outlet Village Белая Дача. Среднее время пребывания в них выросло на треть по сравнению с обычным выходным днем.

В первые дни нового года в сети МТС зафиксировано более 300 тысяч новых смартфонов, которые являются распространенным подарком на Новый год. Это на треть меньше, чем в прошлые зимние каникулы. При этом каждый четвертый зарегистрированный в сети компании новый смартфон — iPhone.

На час дольше, по сравнению с прошлым годом, москвичи смотрели телевизионные программы, фильмы и сериалы. Больше всего вырос интерес к контенту онлайн-кинотеатра KION, доля которого в общем трафике на видеоплатформы превысила 35 процентов. Наибольшей популярностью пользовался третий сезон российского сериала «Тест на беременность» с Кристиной Орбакайте и Светланой Ивановой.

Выросла активность в дейтинговом сервисе Tinder: объем передачи данных в нем увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в пять раз.

Трафик в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» вырос в среднем в 1,7 раза к тому же периоду в прошлом году.

Анализ проводился на основе агрегированных обезличенных данных абонентов МТС.