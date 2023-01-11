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11:27, 11 января 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный поджег военкомат

В Амурской области неизвестный поджег военкомат
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Амурской области неизвестный устроил поджог военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 11 января в 05:00 по местному времени в поселке Магдагачи. Поджигатель разбил окно военкомата, расположенного на улице Максима Горького, с задней стороны и бросил в него какой-то предмет, после чего началось возгорание.

Пожар заметил сторож и вызвал спасателей МЧС, которые оперативно его потушили. В результате случившегося никто не пострадал. Полиция ведет поиск поджигателя.

В военкомате подтвердили РБК факт поджога. Злоумышленник использовал бутылку с зажигательной смесью, ее нашли на месте возгорания. В результате происшествия небольшие повреждения получил кабинет, где находится архив, и аппаратура, которая стояла на окне.

Калитка, ведущая на территорию вокруг военкомата, не запирается. Здание не оснащено видеонаблюдением.

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Любовь Ширижик
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