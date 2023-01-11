Россиянина осудят за разбойные нападения на дальнобойщиков

В Башкирии перед судом предстанет челябинец за разбойные нападения на дальнобойщиков

В Республике Башкортостан перед судом предстанет 46-летний житель города Трехгорного Челябинской области, обвиняемый в разбойных нападениях на дальнобойщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении челябинца завершено расследование уголовного дела об убийстве, покушении и разбое.

По данным следствия, в мае 2008 года водитель фуры, проезжая по территории республики, получил огнестрельное ранение в живот. Он рассказал, что на него напал вооруженный грабитель, которому он оказал активное сопротивление. Дальнобойщика спасло то, что пистолет преступника дал осечку.

Несмотря на усилия следователей, нападение не удалось раскрыть, однако им удалось получить ДНК грабителя из следов крови, оставленных им на месте преступления.

В 2022 году криминалисты управления СКР по Самарской области сообщили о совпадении генетического профиля образцов с жителем Трехгорного. Его отпечатки пальцев были обнаружены на месте убийства дальнобойщика в Самарской области в 1998 году.

Под тяжестью доказательств подозреваемый сознался в преступлениях. Он использовал для убийства водителя самодельный обрез.