В сети перечислили «бесящие» в туристах на Бали привычки

Туристка побывала на Бали и рассказала о раздражавших и высокомерных иностранцах

Побывавшая на Бали путешественница из Австралии перечислила, что ее особенно «бесило» в туристах, толпами приезжающих в Индонезию каждый год. На публикацию девушки в сети обратило внимание издание Daily Mail.

По словам автора публикации, больше всего ее раздражало высокомерие людей, которые ходят по улицам. Она призвала путешественников, собирающихся отдохнуть на Бали, ходить по узким тропинкам и тротуарам, чтобы другим оставалось место. Кроме того, путешественница обратила внимание на невоспитанных туристов, которые не привыкли говорить «пожалуйста» и «спасибо». «Эти слова бесплатные, если хотите знать», — отметила пользовательница.

Под публикацией девушки собралось много комментаторов, которые тоже отдыхали на Бали. Они заявили, что больше всего их раздражали другие иностранцы из-за грубости и невоспитанности. «Я не знаю, как прекрасные балийцы нас терпят», — написал один из них.

В ноябре отдыхающая на Бали российская путешественница и блогер Марина Ершова раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Автор публикации пожаловалась, что индонезийцы постоянно пытаются нажиться на российских туристах. Девушка также отметила, что местные проявляют дружелюбие, только когда к ним подходят с деньгами.