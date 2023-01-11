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09:30, 11 января 2023Ценности

Билли Айлиш снялась в платье с глубоким декольте

Певица Билли Айлиш снялась в шелковом платье с глубоким декольте и порадовала фанатов

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 21-летняя знаменитость позирует, облокотившись спиной о кровать. На ней надето черное шелковое платье длины макси, оформленное глубоким кружевным декольте. Ее образ дополняют полупрозрачные колготки в тон наряду, открытые туфли на высоком каблуке, серебряные серьги и колье на шее. «Ты смотришь прямо на меня», — подписала Айлиш пост, который набрал более 877 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом поп-исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Какая ты опасная», «Не могу перестать на тебя смотреть, Билли», «Великолепно выглядишь», «Шикарная», «Радуй фанатов почаще такими кадрами», — высказывались они.

В декабре 2022 года Айлиш показала фигуру после похудения на видео в облегающем наряде. Так, знаменитость станцевала на камеру в полупрозрачном топе, надетом поверх красного бюстгальтера, и юбке длины макси с разноцветным принтом.

Ранее звезда рассказала, что начала стабильно тренироваться. В связи с этим заметно улучшилось ее психологическое состояние.

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Мария Винар
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