Чемпионат «CASE-IN» поможет молодым людям поступить в 117 вузов страны

Регистрация участников Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» стартует 13 января

Регистрация участников Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартует 13 января 2023 года. Чемпионы и призеры проекта смогут на льготных условиях поступить в 117 вузов в 55 регионах России.

Участникам «CASE-IN» предстоит решать задачи по теме «Технологическое лидерство». Единая тема сезона охватит инженерные кейсы и другие задания, которые разработают партнеры чемпионата — компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.

Задания для будущих и молодых инженеров разработают российские компании, среди которых АК «Алроса», «СО ЕЭС», «Федеральная сетевая компания — Россети», «Объединенная компания РУСАЛ», «Якутская топливно-энергетическая компания», «СИБУР», «НИПИГАЗ» и «Газпром энергохолдинг».

Идеи молодежи оценят эксперты «Распадская угольная компания», «МХК «ЕвроХим», «РусГидро», «Прософт-Системы», «Сибирская генерирующая компания», «ЕвразХолдинг» и других компаний.

«Чемпионат развивается как социальный лифт для молодежи, поэтому принять участие в нем могут школьники, студенты и молодые специалисты из любого региона России, — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Наградой лучшим участникам станут стажировки и трудоустройство, а также льготы при поступлении на программы бакалавриата, магистратуры и в аспирантуру университетов в 55 регионах».

В 2023 году число вузов — партнеров чемпионата увеличилось почти вдвое: их стало 117. Проект вновь включен в перечень олимпиад и интеллектуальных конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности. Соответствующий приказ опубликован Министерством просвещения Российской Федерации.

«117 вузов предоставят призерам и чемпионам «CASE-IN» дополнительные баллы индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении на программы бакалавриата и магистратуры. Старшеклассники в зависимости от достижений в Школьной лиге получат дополнительные баллы при поступлении в 109 вузов в 53 регионах России, а студентов ждет магистратура 24 университетов в 18 регионах», — рассказал основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

По количеству вузов, предоставляющих привилегии участникам «CASE-IN», лидирует Краснодарский край, где дополнительные баллы начисляют 11 вузов. Также баллы присудят 7 университетов Татарстана, по 6 вузов в Кемеровской области и Санкт-Петербурге, 5 университетов Волгоградской области и по 4 вуза Башкортостана и ХМАО — Югры.

Количество присуждаемых баллов каждый университет определяет самостоятельно. Старшеклассников-абитуриентов ждут от 1 до 10 баллов, при этом 39 вузов добавят баллы не только за призовые места, но и за участие в проекте.

Будущим магистрантам наибольшее количество баллов — 100 — за попадание в тройку призеров начислит Санкт-Петербургский государственный экономический университет. До 50 баллов присуждают Новосибирский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и филиалы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Ознакомиться с полным списком вузов и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Основной сезон чемпионата продлится 5 месяцев и завершится финалом в Москве в конце мая 2023 года.

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и «АстраЛогика».

Проект «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

