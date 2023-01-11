СКР начал расследование после рассказа ополченца из ДНР о пытках током в плену

СКР начал расследование обстрела ВСУ Донецка, в результате которого были ранены 19 жителей

Российские следователи начали расследование преступлений украинских военных в отношении населения ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского, Ленинского и Киевского районов Донецка 19 мирных жителей города были ранены и один человек был убит. Также ранения получили двое жителей Владимировки.

Кроме того, ополченец из ДНР рассказал сотрудникам СКР о пытках, которые он пережил в украинском плену. Там ему наносили увечья и использовали ток для того, чтобы он рассказал о дислокации российских военных.

Обстрелу со стороны украинской армии подвергся и город Шебекино под Белгородом. В результате были повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов. Одну местную жительницу доставили в больницу с тяжелыми ранениями, еще пятерым россиянам оказали медпомощь.