Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 11 января 2023Силовые структуры

СКР начал расследование после рассказа ополченца из ДНР о пытках током в плену

СКР начал расследование обстрела ВСУ Донецка, в результате которого были ранены 19 жителей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российские следователи начали расследование преступлений украинских военных в отношении населения ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского, Ленинского и Киевского районов Донецка 19 мирных жителей города были ранены и один человек был убит. Также ранения получили двое жителей Владимировки.

Кроме того, ополченец из ДНР рассказал сотрудникам СКР о пытках, которые он пережил в украинском плену. Там ему наносили увечья и использовали ток для того, чтобы он рассказал о дислокации российских военных.

Обстрелу со стороны украинской армии подвергся и город Шебекино под Белгородом. В результате были повреждены шесть частных и пять многоквартирных домов. Одну местную жительницу доставили в больницу с тяжелыми ранениями, еще пятерым россиянам оказали медпомощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о блокировании Соледара в ДНР подразделениями ВДВ
Космонавт высказался о беспилотной посадке поврежденного «Союза МС-22»
Установлена причина повреждения «Союза МС-22»
В Москве резко увеличился срок простоя одного вида недвижимости
Российского бизнесмена Зимина арестовали заочно
Россиян предупредили о задержках поставок лекарств в аптеки
Экономист высказался о возобновлении операций ЦБ с иностранной валютой
Объем денежных переводов из России в Киргизию в 2022 году оказался рекордным
Россиянам подсказали позволяющие меньше мерзнуть в морозы изменения в питании
Эдди Мерфи на «Золотом глобусе» высмеял пощечину Уилла Смита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.