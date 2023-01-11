В Подмосковье следователя СК и его друга избили за просьбу не ругаться матом

В Подмосковье четверо человек избили следователя и его друга за просьбу не ругаться матом

В подмосковном Одинцово четыре человека напали на следователя СК и его друга после просьбы не ругаться матом в общественном месте. Об этом в среду, 11 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, следователь подмосковного ГСУ СКР сделал замечание молодому человеку, который на крыльце ресторана громко ссорился с женой. В ответ на это нарушитель порядка спровоцировал драку, к которой подключились трое его друзей. В результате напавшие сломали нос правоохранителю, а его приятелю нанесли множество ударов по голове, после которых он впал в кому.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») РФ. Напавших задержали.