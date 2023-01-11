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05:59, 11 января 2023Путешествия

Россиян предупредили о подорожании туров в Египет

«Ъ»: стоимость туров в Египет за месяц увеличилась на 20,7%

Фото: Simon Berger / Unsplash

Средняя стоимость туров в Египет за месяц выросла на 20 процентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Travelata.ru.

По данным издания, средний чек при бронировании тура с эту страну на вторую половину января составил 93,4 тысяч рублей. Это на 20,7 процентов больше по сравнению с первой половиной декабря, подсчитали в Travelata.ru. В то же время управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович заявил, что средняя стоимость отдыха в Египте в январе составила 119,7 тысяч рублей — это на 40 процентов выше значения декабря.

Как объяснила представитель «Интуриста» Дарья Домостроева, в текущем году отсутствуют типичные для постновогоднего периода акции и распродажи туров в эту страну. Также она отметила, что в декабре 2022 года туроператорам приходилось ежедневно корректировать цены на путевки из-за большого объема предложения. Кроме того, из-за ухода с египетского направления части перевозчиков, скачки цен ощутили и самостоятельные путешественники, пишет «Ъ».

Ранее россиянам предсказали значительное повышение цен на отдых на курортах Турции в ближайшее время. Сообщалось, что это произойдет при условии введения правительством республики нового налога для постояльцев отелей.

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Марина Совина
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