Обвинявшийся в изнасиловании рэпер Yung Trappa вышел на свободу после года в СИЗО

Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел на свободу, сообщает The Flow. Музыкант провел в СИЗО больше года после обвинений в изнасиловании.

По данным The Flow, Yung Trappa сам объявил о возвращении домой.

2 ноября 2021 года стало известно о задержании Ширяева по подозрению в совершении изнасилования в Ленобласти. Против Yung Trappa возбудили два уголовных дела.

В 2015 году музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Он вышел на свободу в феврале 2021 года, а в апреле попал в ДТП на автомобиле каршеринга.