Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:19, 11 января 2023Культура

Обвинявшийся в изнасиловании рэпер Yung Trappa вышел на свободу

Обвинявшийся в изнасиловании рэпер Yung Trappa вышел на свободу после года в СИЗО

Фото: @official_yung_trappa

Рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел на свободу, сообщает The Flow. Музыкант провел в СИЗО больше года после обвинений в изнасиловании.

По данным The Flow, Yung Trappa сам объявил о возвращении домой.

2 ноября 2021 года стало известно о задержании Ширяева по подозрению в совершении изнасилования в Ленобласти. Против Yung Trappa возбудили два уголовных дела.

В 2015 году музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Он вышел на свободу в феврале 2021 года, а в апреле попал в ДТП на автомобиле каршеринга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Заказы на российские самолеты подверглись критике Путина
Россияне стали массово скупать квартиры в Москве и Подмосковье
Тигр напал на 12-летнюю девочку
Назван срок продажи заводов IKEA в России
В США рассказали о задачах обещанных Киеву AMX-10RC
В США рассказали о поисках пропавших британцев под Соледаром
Украина потребовала от международных банков уйти из России
Семенович отреагировала на госпитализацию Костомарова
Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина за поджог архива ФСИН
Обвинявшийся в изнасиловании рэпер Yung Trappa вышел на свободу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.