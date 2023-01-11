Глава МАГАТЭ посетит Украину

Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал визиты на Украину и в Россию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Украину на следующей неделе, а затем планирует поездку в Россию. Свои предстоящие визиты Гросси анонсировал в интервью итальянскому телеканалу Rainews24, передает РИА Новости.

Гросси сообщил, что в ходе поездки на Украину хочет встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

«Потом я надеюсь поехать в Россию», — сообщил он.

Ранее Гросси заявил, что не считает соглашение по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) чем-то невозможным, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в ядерном инциденте. Он также подчеркнул, что нападения на ЗАЭС стали рутиной, и назвал это безумием.