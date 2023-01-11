Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения в культурной апроприации

Американская певица Гвен Стефани объявила себя японкой

Американская певица и солистка группы No Doubt Гвен Стефани объявила себя японкой. Интервью с ней опубликовал журнал Allure.

В ответ на обвинения в культурной апроприации Стефани сказала: «Я немного девушка из округа Ориндж, немного японка, немного англичанка». Она назвала неправильным то, что люди критикуют ее за вещи, которые ее вдохновляют. По мнению певицы, запрет на вдохновение чужими культурами приводит к разделению людей.

Артистка поделилась, что ее интерес к Японии появился еще в детстве: в то время ее отец часто путешествовал из Калифорнии в Японию и рассказывал дочери о стране. «Это была культура, настолько богатая традициями, но при этом такая футуристическая, с таким большим вниманием к искусству, деталям и дисциплине. Это очаровало меня. Я сказала: "Боже мой, я японка и не знала об этом"», — вспомнила Стефани.

Ранее певицу неоднократно обвиняли в культурной апроприации, в том числе из-за альбома Love. Angel. Music. Baby, в котором есть песня Harajuku Girls. В ней Стефани поет на японском и заявляет о своей любви к тойкискому району Харадзюку, где собирались представители различных японских субкультур.

