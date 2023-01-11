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13:10, 11 января 2023Силовые структуры

Стали известны подробности дела о педофилии в отношении игумена в Подмосковье

Один из совращенных 85-летним игуменом в Подмосковье подростков был усыновлен монахиней

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Стали известны подробности уголовного дела о педофилии в отношении 85-летнего настоятеля монастыря Святой Живоначальной Троицы, задержанного в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожилому игумену вменяют совращение двух подростков. Одного из мальчиков в обитель привезла монахиня — шесть лет назад она заметила его в детском доме в Ростовской области и усыновила. Через пять дней после того, как подросток оказался в Подмосковье, священник стал к нему приставать.

Спустя время потерпевший смог найти свою тетю из Таганрога и сбежал домой. Женщина помогла ему отыскать мать и других родственников, он стал жить вместе с ними. Осенью 2022 года к подростку и его семье пришли следователи. О том, что тот подвергался домогательствам, они узнали от других пострадавших. Он написал заявление.

10 января предполагаемый педофил был задержан, у него изъяли видеокамеры, карты памяти, CD- и DVD-диски. Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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Елизавета Новикова
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