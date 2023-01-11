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10:00, 11 января 2023Силовые структуры

Останки расчлененного мужчины найдены в подмосковной Кашире

В подмосковной Кашире нашли расчлененное тело мужчины и еще одного убитого в его квартире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном городе Кашире найдены останки расчлененного тела мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На железнодорожной подстанции 10 января обходчики наткнулись на человеческую ногу, а затем при обследовании местности была найдена мужская голова в пакете.

Правоохранительные органы установили личность убитого и его место жительства. Им оказался 50-летний местный житель, чья квартира находилась рядом с железнодорожной станцией «Кашира». Полицейские прибыли туда и нашли остальные части расчлененного тела мужчины и труп второго убитого.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и личность предполагаемого убийцы.

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Любовь Ширижик
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