Rambler&Co оценил интерес россиян к чтению новостей онлайн

Rambler&Co выявил привычки медиапотребления россиян

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co попросили у двухсот тысяч читателей рассказать о своих привычках медиапотребления: как они читали новости в 2022 году, на каких устройствах и по какому принципу выбирали источники.

Большинство (77 процентов) опрошенных россиян заходят на сайты онлайн-СМИ каждые сутки и только у 23 процента бывают дни, когда они не открывают медиа. Из тех, кто всегда читают новости, 26 процентов делают это 1-2 раза в день, 19 процентов — утром, в обед и вечером, у 19 процентов сайты открыты постоянно, а 13 процентов мониторят заголовки каждый час.

Чаще всего (42 процента) новости читают на смартфоне, 36 процентов следят за событиями с домашнего компьютера или ноутбука. 18 процентов используют рабочие десктоп-устройства, 4 процента потребляют новости с планшета.

Больше половины (56 процентов) интернет-пользователей не заметили разницы в частоте чтения новостей в 2022, по сравнению с предыдущим годом. Но 38 процентов уверены — они стали заходить на сайты СМИ гораздо чаще. И всего 6 процентов, наоборот, отметили снижение активности.

Респонденты почти поровну разделились по своим предпочтениям в источниках информации. Треть (33 процента) потребляют новости через агрегаторы, для 33 процентов важно личное отношение к конкретному медиа, 34 процента — репутация бренда (причем 18 процентов из них учитывают биографии и известность журналистов, а 16 процентов — историю издания).

В 2022 году россияне чаще всего читали новости политики – это самая востребованная тема, по мнению 64 процентов участников опроса. Каждый десятый (10 процентов) отметил, что интересовался экономикой, бизнесом и финансами, 6 процентов выбирали тему «Новости своего города» и столько же (6 процентов) — «Происшествия». По 3 процента предпочли «Спорт» и «Путешествия», а развлекательные и лайфстайл-направления набрали суммарно 8 процентов.

Те пользователи Рунета, которые стали чаще читать новости, связывают это с личными переживаниями (52 процента), быстрой сменой новостей (30 процентов), каждый десятый видит в этом привычку, а 8 процентов – попытку спрогнозировать будущее.

Респонденты, которые стали реже читать новости (таких 6 процентов), признаются, что потеряли к ним интерес (38 процентов), пытаются отдохнуть и расслабиться от информационного потока (27 процентов). Примерно пятая часть (21 процент) отвлеклись на другой контент, 14 процентов отметили нехватку времени.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 20 по 31 декабря 2022 года, охват составил 200 856 интернет-пользователей, среди которых 68 процентов мужчин и 32 процента женщин.

