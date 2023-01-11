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13:14, 11 января 2023Россия

Москалькова призвала Турцию прекратить поставки оружия Украине

Омбудсмен Москалькова попросила спикера парламента Турции прекратить поставки оружия Киеву
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву. О просьбе омбудсмена сообщается в ее Telegram-канале.

В опубликованном посте акцентируется внимание на том, что во время встречи Москальковой с председателем парламента Турции «прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня». Отмечается, что помимо омбудсмена РФ во встрече участвовали ее украинский и турецкий коллеги Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч.

«Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — сообщается в посте.

Ранее Москалькова уведомила о том, что Россия и Украина договорились об обмене 40 военнопленными.

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Варвара Кошечкина
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