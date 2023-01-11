В российском регионе мужчина с собакой угнал скорую помощь на глазах у врачей

Под Мурманском задержали мужчину с собакой, угнавшего скорую помощь на глазах у врачей

В Мурманской области задержали 38-летнего мужчину, угнавшего машину скорой помощи на глазах у врачей. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, вечером в полицию позвонили доктора и рассказали об угоне автомобиля. Отмечается, что водитель транспорта ненадолго вышел из машины, оставив ключи внутри. Вскоре стражам порядка удалось найти транспортное средство, однако оно было повреждено.

Выяснилось, что фигурант возвращался домой с собакой после праздничного застолья. Возле больницы он заметил карету скорой помощи и решил прокатиться на ней до дома. Однако мужчина не справился с управлением, врезался в припаркованный легковой автомобиль и сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Известно, что задержанный был ранее судим за разбой и кражи.