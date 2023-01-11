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19:51, 11 января 2023Забота о себе

Диетолог назвала оптимальную частоту употребления красного мяса

Диетолог Дюваль посоветовала есть красное мясо не чаще одного раза в неделю

Фото: Usman Yousaf / Unsplash

Красное мясо можно есть не чаще одного раза в неделю, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Оптимальную частоту употребления в пищу данного продукта она назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Дюваль, слишком частое появление такого мяса в рационе грозит развитием онкологических заболеваний. «Красное мясо повышает риск развития рака за счет повреждений кишечника химическими веществами — нитрозаминами», — уточнила она.

Красное мясо диетолог посоветовала покупать только в проверенных местах и лишь в том случае, если есть документы, подтверждающие его качество. «При выращивании скота часто используются различные антибиотики, гормоны, нахождение которых в мясе также может значительно повреждать наш организм», — предостерегла Дюваль.

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Александра Лисица
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