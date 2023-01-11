Диетолог назвала оптимальную частоту употребления красного мяса

Диетолог Дюваль посоветовала есть красное мясо не чаще одного раза в неделю

Красное мясо можно есть не чаще одного раза в неделю, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Оптимальную частоту употребления в пищу данного продукта она назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Дюваль, слишком частое появление такого мяса в рационе грозит развитием онкологических заболеваний. «Красное мясо повышает риск развития рака за счет повреждений кишечника химическими веществами — нитрозаминами», — уточнила она.

Красное мясо диетолог посоветовала покупать только в проверенных местах и лишь в том случае, если есть документы, подтверждающие его качество. «При выращивании скота часто используются различные антибиотики, гормоны, нахождение которых в мясе также может значительно повреждать наш организм», — предостерегла Дюваль.

При наличии сердечно-сосудистых заболеваний от употребления богатого холестерином красного мяса лучше полностью отказаться, заключила диетолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила идеальные блюда для восстановления после праздников. На завтрак она порекомендовала выпивать стакан теплой воды натощак, а затем есть каши: овсянку, гречку, перловку или пшенку.