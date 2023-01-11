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11:31, 11 января 2023Силовые структуры

Служба внешней разведки России отреагировала на сообщения об отставке Нарышкина

В СВР России назвали досужими вымыслами сообщения в соцсетях об отставке Сергея Нарышкина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Службе внешней разведки (СВР) России назвали досужими вымыслами появившиеся в соцсетях сообщения о возможной отставке директора ведомства Сергея Нарышкина. Об этом ТАСС заявили в пресс-бюро СВР.

Там отказались комментировать распространившиеся в сети сведения.

11 января Нарышкин принял участие в открытии памятной доски легендарным разведчикам-нелегалам — супругам Коэн на доме по улице Большой Бронной, где они прожили 20 лет после возвращения в СССР из США.

Глава СВР отметил их огромный вклад в установление ядерного паритета между двумя странами. Коэны, в частности, добыли важные секретные сведения об американской ядерной программе в рамках операции, ставшей известной под названием «Энормоз».

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Любовь Ширижик
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