Рост добычи нефти в России объяснили

Аналитик Мельникова заявила, что рост добычи нефти в России соответствовал спросу

Увеличение добычи нефти в России за прошедший год соответствует мировым трендам роста спроса на сырье. Даже несмотря на санкционное давление, российские энергоносители оставались популярными за счет значительных дисконтов. Об этом «Ленте.ру» заявила аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.

«Рост добычи нефти в России в 2022 году, в целом, соответствует росту мирового спроса на сырье. Несмотря на ввод ограничений со стороны западных стран на российский экспорт, спрос на нефть из России поддерживался за счет сниженных цен на сырье», — сказала Мельникова.

Она объяснила, что значительная часть экспорта была эффективно переориентирована на альтернативные рынки, что позволило избежать катастрофичных потерь.

«К тому же, если учесть введенные эмбарго на российскую нефть, то последствия этих ограничений будут видны по окончанию 2023 года», — добавила аналитик.

Российская нефтяная отрасль увеличила объемы производства на два процента, почти до 535 миллионов тонн по итогам прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

У «Лукойла» добыча выросла на шесть процентов, до 81 миллиона тонн. Тройку лидеров по объемам производства теперь замыкает «Сургутнефтегаз», который нарастил добычу более чем на семь процентов, до 59,6 миллиона тонн. Компания сместила на четвертое место «Газпром нефть» (плюс пять процентов).