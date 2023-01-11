Жители российского региона впервые за 40 дней увидели солнце

Жители Мурманской области впервые за 40 суток увидели солнце

Жители Мурманской области впервые за 40 суток увидели солнце — в регионе завершилась полярная ночь. Ради встречи солнца мурманчане пришли на самую высокую сопку областного центра — Солнечную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в городе.

По сообщению агентства, в ожидании появления солнца жители Мурманской области водили хороводы и пили чай с морошкой. Однако как следует разглядеть солнце им не удалось — в первый день после полярной ночи светило почти не поднялось бы над горизонтом, а 11 января наблюдению мешала высокая облачность.

«Конечно, в первый день солнце, как правило, не показывается. Если повезет — можно увидеть лишь золотистые отблески», — приводит агентство слова участвовавшей в ритуале жительницы города, представившейся Анной.

Полярная ночь в разных регионах России отличается по продолжительности. Так, в Мурманске она началась 2 декабря, а закончилась 11 января. А на севере Красноярского края полярная ночь началась еще 30 ноября, и ее окончание должно было наступить 13 января, но в этом году оно случилось на 10 дней раньше.