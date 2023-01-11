Российского экс-полицейского и его жену осудили за миллионное мошенничество

В Омске осудили экс-сотрудника ДПС и его жену за мошенничество на 20 миллионов рублей

В Омске бывшего сотрудника ДПС ГИБДД и его супругу — экс-сотрудницу службы судебных приставов, приговорили к пяти и трем с половиной годам лишения свободы соответственно за мошенничество. Об этом в среду, 11 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

Супруги признаны виновными по части 3 и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд арестовал имущество семейной пары на сумму 4 миллиона рублей.

По данным ведомства, с апреля 2018 по сентябрь 2019 года фигуранты обманным путем под предлогом продажи по заниженной стоимости арестованного имущества — автомобилей и объектов недвижимости — похитили около 20 миллионов рублей у 13 потерпевших. Всего было 20 эпизодов мошенничества.

Отмечается, что экс-правоохранитель признал вину и возместил ущерб потерпевшим в размере 2,5 миллиона. А его жена в совершенных деяниях не созналась.