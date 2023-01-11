Россиянин забил палкой до смерти сына и оставил его тело в лесу

В Ленобласти 75-летний пенсионер забил палкой до смерти сына и вывез его тело в лес

В Ленинградской области 75-летний местный житель забил до смерти 48-летнего сына. Об этом в среду, 11 января, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, 3 января фигурант обратился в полицию и рассказал, что его сын ушел 24 декабря из дома и не вернулся. Спустя неделю рядом с дорогой у леса недалеко от поселка Ушакова нашли тело потерпевшего.

Выяснилось, что пенсионер поссорился с сыном и несколько раз ударил его деревянной палкой по голове, нанеся смертельные ранения. Затем россиянин положил тело в машину, вывез в лес и оставил там.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.