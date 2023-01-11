Россиянин трижды украл телевизор у соседа ради просмотра новогодних передач

В Новосибирской области россиянин трижды украл телевизор у соседа ради новогодних передач

В Барабинском районе Новосибирской области 45-летний местный житель трижды украл телевизор и приставку к нему у соседа ради просмотра новогодних передач. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, впервые мужчина похитил телевизор 28 декабря — ради этого он повредил дверь в соседской квартире. Узнав о случившемся, владелец пришел к вору и забрал у него имущество. Спустя три дня, 31 декабря, фигурант дождался, пока сосед уйдет из дома, после чего вновь вскрыл его квартиру и забрал телевизор. Хозяин вновь вернул его и оставил на хранение у соседки.

Однако подозреваемый узнал, где хранится телевизор, ночью пробрался в жилище женщины и, пока та спала, перенес к себе устройство и приставку.

На этот раз хозяин не выдержал и обратился в полицию. Вора задержали, он признался в содеянном.

«Свои действия задержанный объяснил тем, что у него нет своего телевизора, а в новогодние праздники ему очень хотелось смотреть различные телевизионные программы», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили дело о краже. Решается вопрос об избрании меры пресечения.