Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:47, 11 января 2023Россия

Российские силы подавили расчеты польских минометов в ЛНР

Российские военные подавили украинские расчеты польских 120-миллиметровых минометов в ЛНР

Фото: РИА Новости

Российские военные подавили украинские расчеты польских 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это полька была, работает по нам, нас срисовали», — прокомментировал военнослужащий с позывным «Слон» близкий разрыв мины. Отмечается, что после этого российские силы определили направление стрельбы противника, вычислили расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Позже цели были поражены из гаубицы 152-миллиметрового калибра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию Соледара
Российские силы подавили расчеты польских минометов в ЛНР
Объем военной помощи Запада Украине почти сравнялся с оборонным бюджетом России
Российская путешественница перечислила минусы переезда в Таиланд
Доктор Павлова предупредила несколько групп людей об опасности пневмонии
Аналитик рассказал о способах защитить данные при потере телефона
Известный американский актер продаст дом менее чем через год после покупки
Сексологи подсказали способы улучшить качество интимной жизни
Мужчина нашел необычный способ разоблачать изменниц и столкнулся с осуждением
Посол России оценил решение США обучать ВСУ применению Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.