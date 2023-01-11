Российские силы подавили расчеты польских минометов в ЛНР

Российские военные подавили украинские расчеты польских 120-миллиметровых минометов в ЛНР

Российские военные подавили украинские расчеты польских 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Это полька была, работает по нам, нас срисовали», — прокомментировал военнослужащий с позывным «Слон» близкий разрыв мины. Отмечается, что после этого российские силы определили направление стрельбы противника, вычислили расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Позже цели были поражены из гаубицы 152-миллиметрового калибра.