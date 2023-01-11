Россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать ему долг

В Волгограде 29-летний россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать долг

В Волгограде 29-летний россиянин предстанет перед судом за мошенничество, жестокое убийство 22-летнего приятеля и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области.

По данным ведомства, 14 ноября 2020 года обвиняемый приехал в квартиру к своему знакомому, расположенную в доме № 14 на улице Титова, якобы для того, чтобы вернуть ему деньги. На самом деле возвращать долг мужчина не планировал — он хотел похитить из квартиры крупную сумму денег.

Зайдя в помещение, он обездвижил хозяина, приведя его в бессознательное состояние, и обыскал жилище, однако нашел там только 15 тысяч рублей и золотую цепочку. После этого россиянин решил инсценировать случайное возгорание и несчастный случай. Для этого он поджег бумагу возле головы товарища. В результате в доме начался пожар, во время которого потерпевший скончался.

Затем через аккаунт жертвы фигурант связался с женой убитого и отправил ей сообщение о том, что ему якобы вернули долг.

Спустя время поджигателя задержали. Следователи выявили и другие эпизоды мошенничества — выяснилось, что всего он похитил у граждан 160 тысяч рублей.